Cara Santai Rio Ferdinand Menjelang Hadapi Legenda Arsenal: Anggur Merah!
jpnn.com - Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi North London Legends dalam laga persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns.
Bek kelahiran 7 November itu menilai persiapan menjelang pertandingan tersebut sebaiknya dilakukan dengan santai, bahkan sambil menikmati segelas anggur.
“Untuk persiapan menghadapi pertandingan besok malam, menurut saya, masing-masing cukup minum sebotol anggur merah,” ujar Rio sambil bercanda.
Bagi Rio, kembali menghadapi para legenda Arsenal terasa seperti mengulang masa lalu ketika masih aktif bermain.
Rivalitas kuat antara Manchester United dan Arsenal kerap memicu gesekan, baik di dalam maupun di luar lapangan.
Karena itu, mantan pemain Leeds United tersebut ingin memberikan penampilan terbaik demi menghadirkan hiburan menarik bagi para penggemar yang datang.
“Kami datang ke sini untuk bersenang-senang. Itulah yang ingin kami lakukan. Kami ingin memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh para penggemar,” ujar pemilik 81 caps bersama Timnas Inggris itu.
“Dahulu kami adalah rival. Namun, saya rasa ada rasa saling menghormati di antara kami, dan rasa hormat itu tetap terjaga hingga setelah kami tidak lagi aktif bermain. Terpenting besok, kami ingin bermain bersama, bersenang-senang, dan menang.”
Legenda Manchester United Rio Ferdinand bersantai dengan hanya meminum segelas anggur untuk menghadapi North London Legends yang dihuni Thierry Henry dkk
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