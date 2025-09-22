Cara Satria Muda Mencari Restu Masyarakat Kota Bandung untuk IBL 2026
jpnn.com - Tim basket Satria Muda berupaya mendapatkan atensi dari publik Bandung untuk mengarungi IBL 2026.
Pemilik 12 gelar juara kompetisi basket nasional tersebut mencoba meraih simpati publik Kota Kembang dengan meramaikan acara Haornas 2025 pada Minggu (21/9/2025).
Walikota Bandung Muhammad Farhan menyambut hangat Satria Muda yang musim depan akan pindah kandang ke C-Tra Arena.
Kedatangan Abraham Damar Grahita dan kolega membuat Bandung makin kental dengan nuansa juara setelah sebelumnya memiliki tim sepak bola, Persib selaku kampiun Liga 1 dua musim beruntun.
“Persib Bandung mampu meraih gelar juara back to back Liga 1 Indonesia pada Mei 2025 lalu. Hadir juga Satria Muda Bandung, klub basket yang kini sukses menjuarai IBL All Indonesian.” ujar Farhan.
Senada dengan Farhan, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan juga senang menyambut Satria Muda di Tanah Pasundan.
Tim berakronim SM itu diharapkan meraih banyak kesuksesan dan menjadi kebanggan masyarakat Bandung.
“Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian Satria Muda. Gelar juara ini adalah buah dari kerja keras para pemain, pelatih, dan ofisial.”
Satria Muda terus berupaya mendapatkan atensi dari publik kota Bandung untuk mengarungi IBL 2026
