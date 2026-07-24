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Cara Sederhana agar Tetap Tenang Menghadapi Macet Jakarta

Cara Sederhana agar Tetap Tenang Menghadapi Macet Jakarta
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Tetap tenang menghadapi kemacetan Jakarta.. Foto: dok Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Setiap hari, jutaan orang di Jakarta menghabiskan waktu di jalan untuk berangkat kerja, kuliah, atau menjalani berbagai aktivitas lainnya.

Di kota dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, kemacetan sering kali menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dihindari.

Perjalanan yang panjang, cuaca panas, dan polusi dapat membuat tubuh terasa lelah bahkan sebelum sampai ke tujuan.

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Oleh karena itu, Anda perlu cara untuk tetap tenang di tengah macet Jakarta.

Salah satunya dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menemukan momen-momen kecil yang membuat diri tetap adem menjadi semakin penting.

Penasaran bagaimana caranya? Simak artikel ini untuk mendapatkan berbagai tips biar tetap adem dan nyaman meski sedang menghadapi macet di jalan.

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Kemacetan mungkin sulit dihindari, terutama bagi Anda yang beraktivitas di Jakarta setiap hari. Meski tidak bisa menghilangkan kemacetan, ada beberapa cara yang dapat membantu Anda tetap tenang saat menghadapi kemacetan di jalan.

Ketika tubuh mendapatkan asupan cairan yang cukup, kondisi fisik cenderung lebih stabil dan tidak mudah lelah.

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