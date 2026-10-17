Cara Seru Little Siam PIK2 Kenalkan Budaya Tailan, dari Perang Air hingga Lomba Masak

jpnn.com - JAKARTA - Nuansa Tailan kini tidak hanya bisa dinikmati melalui kuliner dan bangunan khas Negeri Gajah Putih itu. Di Little Siam Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), pengunjung juga bisa mengenal kebudayaan Tailan melalui berbagai kegiatan yang dikemas sebagai hiburan keluarga.

Kawasan komersial tematik yang berada di Milenial Park PIK2 tersebut menghadirkan sejumlah acara terinspirasi dari tradisi Tailan. Mulai dari festival permainan air hingga lomba memasak makanan khas, kegiatan tersebut menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat yang berkunjung.

Yang terbaru, Little Siam mengadakan lomba memasak nasi goreng nanas Tailan. Menu tersebut dipilih karena memiliki karakter unik dan dikenal sebagai salah satu hidangan khas Negeri Gajah Putih.

Biasanya nasi goreng nanas atau khao pad sapparod menggunakan perpaduan nasi, potongan nanas, sayuran, dan berbagai bumbu. Hidangan bercita rasa gurih dengan sentuhan manis itu kerap disajikan menggunakan nanas yang telah dilubangi.

General Manager Sales & Marketing PIK2 Kevin Samantha menjelaskan penyelenggaraan kegiatan semacam itu bertujuan memperkenalkan budaya Tailan melalui pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Hari ini kami membawa lomba memasak nasi goreng nanas, yang merupakan salah satu menu ikonik Tailan. Harapannya, ada akulturasi budaya antara Indonesia dan Tailan,” jelas Kevin.

Selain menggelar lomba memasak, Little Siam PIK2 sebelumnya mengadakan Family Water World yang mengambil inspirasi dari Songkran. Festival perang air tersebut identik dengan perayaan tahun baru Tailan.

Menurut Kevin, tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan tersebut memperlihatkan potensi Little Siam sebagai lokasi penyelenggaraan acara budaya secara berkelanjutan. “Kami melihat antusiasme masyarakat ternyata tinggi sekali,” tuturnya.