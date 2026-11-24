jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Di ajang GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 yang digelar hingga 29 November, Changan membawa kabar baik bagi para pencari SUV listrik.

Merayakan satu tahun kiprahnya di Indonesia, merek di bawah naungan Indomobil Group ini membuka keran promo eksklusif khusus untuk Changan Nevo Q05.

Pengunjung pameran bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang jauh lebih ringan.

Mulai dari bunga 0 persen, uang muka (DP) rendah mulai 15 persen, gratis dua kali angsuran, hingga fasilitas cuti angsuran selama satu tahun.

Tak berhenti di situ, tersedia pula cashback khusus serta kesempatan mengikuti undian lucky dip berhadiah hingga Rp 5 juta bagi pembeli varian Max selama pameran berlangsung.

CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, menyebut bahwa kemudahan transaksi ini merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen selama setahun terakhir.

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"Lewat beragam program di GAW 2026, masyarakat bisa lebih leluasa merasakan langsung keunggulan lini andalan mereka di segmen SUV listrik tersebut," ungkap Setiawan dalam keterangannya, Selasa (24/22).

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