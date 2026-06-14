Cara Tengku Dewi Beri Penjelasan ke Anak Soal Pasangan Baru Andrew Andika

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tengku Dewi menceritakan soal pertanyaan polos putra sulungnya, Eshan Rayn Fischer terkait kondisi keluarga.

Alih-alih menyembunyikan, mantan istri Andrew Andika itu justru memilih memberikan pengertian sederhana kepada buah hati.

Tengku Dewi mengatakan, putranya pernah melontarkan sebuah pertanyaan lantaran melihat dirinya tidak ikut ketika berpergian bersama Andrew Andika.

Adapun anaknya tersebut pergi dengan pasangan baru Andrew Andika.

"Mau jalan nih, 'aku mau jalan sama Papa, kok Mama enggak ikut?', Papa sama Mamanya kan dia punya anak juga yang seumur sama ini (Ehsan), 'Iya soalnya Papa sekarang sudah enggak sama Mama lagi, Papa sudah punya pasangan baru, nanti Mama juga punya pasangan baru kok, jadi abang banyak yang sayang'," kata Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Meski begitu, perempuan berusia 38 tahun itu menyadari bahwa pemahaman putranya masih sederhana.

Menurutnya, anaknya kerap hanya melontarkan pertanyaan karena rasa penasaran sesaat. Namun begitu mendapatkan jawaban, putranya akan kembali asik dengan dunianya.

"Tapi yang namanya anak kecil, dia enggak serius yang mungkin itu kayak terlintas terus dia dapat jawaban ya sudah main lagi, kayak 'oh ya'," beber Tengku Dewi.