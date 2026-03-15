Cara Tugu Insurance Bantu Teman Disabilitas Korban Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mengajak masyarakat berdonasi untuk membantu teman disabilitas yang menjadi penyintas kecelakaan lalu lintas selama Ramadan.

Program tersebut dijalankan dengan menggandeng platform donasi digital Kitabisa untuk menyalurkan bantuan berupa alat bantu mobilitas seperti kaki palsu, tangan palsu, ataupun kursi roda bagi teman disabilitas.

Berdasarkan data Korlantas Polri 2025, tercatat sekitar 141.000 kejadian kecelakaan lalu lintas dalam satu tahun.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 13.000 korban yang mengalami luka berat.

Menurut data WHO bahkan mencatat sekitar 10% hingga 30% berakhir dengan disabilitas permanen.

Corporate Secretary Tugu Insurance, Dudi Subekti mengungkapkan dukungan ini diharapkan dapat membantu para penerima manfaat untuk kembali menjalani kehidupan dengan produktif, berdaya, dan mandiri.

Menurut dia, inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi terhadap gerakan kebaikan sekaligus upaya untuk memperluas dampak sosial yang dapat dirasakan oleh para penyintas kecelakaan.

“Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang bangkit, baik secara psikis maupun fisik, setelah mengalami tragedi kecelakaan. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan para penerima manfaat,” ujar Dudi dalam siaran persnya, Minggu (15/3).