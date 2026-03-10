Cara Unik Marcus Fernaldi Gideon Cetak Pemain Pelatnas, Uang Iuran Atlet Dikembalikan

menu
Pembina Gideon Badminton Academy, Marcus Fernaldi Gideon (tengah) bersama Joven Farandi (kiri) saat prosesi menerima kembali iuran setelah tembus Pelatnas Cipayung di Ciangsana, Bogor, Senin (9/3). Foto: Dokumentasi GBA

jpnn.com - Marcus Fernaldi Gideon melakukan cara baru untuk mengembangkan pembinaan bulu tangkis di Gideon Badminton Academy (GBA).

Pria kelahiran 9 Maret 1991 itu mengembalikan seluruh uang iuran Joven Farandi selama dua tahun setelah sang pemain berhasil menembus Pelatnas Cipayung bersama Joseph Marcellino Kyta.

Keduanya menjadi bagian dari Pelatnas setelah menjadi juara Seleknas 2026 dengan mengalahkan wakil CWIBC, Ardiola Dionilo/Raffarel Radzinski Sadad, dengan skor identik 21-19, 21-19.

Marcus berharap apresiasi kepada Joven bisa menjadi lecutan bagi anak asuhnya yang berlatih di Gideon Badminton Academy.

Putra dari mendiang Kurniahu itu ingin para atlet di GBA termotivasi untuk bisa menembus Pelatnas Cipayung meski setiap bulan harus membayar iuran.

"Kami di sini mencoba mendidik semua menjadi atlet. Berbeda dengan tim lain, kami membina dari awal."

"Seperti Joven yang bergabung bersama kami selama dua tahun dari Bangka bisa menunjukkan perkembangan luar biasa dan masuk Pelatnas," ujar pria yang akrab disapa Sinyo tersebut.

Joven Farandi mendapatkan kembali uang iurannya setelah berlatih selama dua tahun di Gideon Badminton Academy.

Cara baru Marcus Fernaldi Gideon untuk mengembangkan pembinaan bulu tangkis yang ada di Gideon Badminton Academy, Senin (9/3)

