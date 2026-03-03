menu
Cara Xiaomi Bisa Sejajar dengan Ferrari, Bugatti, dan Porsche

Konsep Xiaomi Vision GT di MWC 2026. Foto: xiaomi

jpnn.com - Megambil langkah berani dengan masuk ke arena balap virtual lewat Gran Turismo 7, Xiaomi memperkenalkan Xiaomi Vision GT.

Lewat program Vision Gran Turismo, hypercar listrik dua pintu Xiaomi itu dirancang eksklusif untuk simulator balap.

Ini bukan sekadar tempelan logo. Vision GT menjadi mobil Vision GT pertama dari China yang tampil di gim besutan Polyphony Digital.

Itu juga sekaligus melanjutkan jejak Xiaomi SU7 Ultra yang sebelumnya sudah lebih dulu hadir di lintasan virtual.

Secara konsep, Vision GT dibangun di atas platform Silicon Carbide (SiC) 900 volt milik Xiaomi—angka yang terdengar serius, meski mobil ini sepenuhnya hidup di dunia digital.

Desainnya ekstrem: bodi sangat rendah, proporsi agresif, dan garis-garis tegas yang menekankan efisiensi aerodinamika.

Filosofinya sederhana, “less is more”, tetapi diterjemahkan dengan bahasa desain yang futuristis.

Bagian kabin tak kalah dramatis. Interiornya menyerupai kokpit jet tempur, lengkap dengan layar panorama di bawah kaca depan dan setir bergaya Formula 1 yang dijejali tombol serta panel digital.

Begini cara Xiaomi mensrjajarkan diri dengan nama-nama besar seperti Ferrari, Bugatti, dan Porsche.

