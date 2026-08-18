Cardo Hadirkan Mesh Boost dan 2 Fitur Baru, Komunikasi Antar-rider Makin Asyik

jpnn.com, JAKARTA - Cardo Systems memperluas kemampuan komunikasi antarpengendara, lewat pembaruan perangkat lunak terbaru bertajuk Mesh Boost.

Teknologi itu memungkinkan pengguna Packtalk menghubungkan hingga 31 rider dan penumpang dalam satu grup, melalui Dynamic Mesh Communication (DMC).

Tak hanya menambah kapasitas, pembaruan juga membawa dua fitur baru, yakni Public Mesh dan Remote Grouping.

Keduanya dirancang membuat komunikasi dalam rombongan maupun dengan pengguna lain di sekitar menjadi lebih praktis.

Public Mesh memungkinkan rider terhubung dengan pengguna DMC lain yang berada dalam jangkauan, meski sebelumnya tidak berada dalam satu grup.

Sementara itu, Remote Grouping memungkinkan grup dibentuk sebelum perjalanan dimulai.

Pengguna cukup membagikan tautan melalui aplikasi Cardo Connect, kemudian perangkat akan terhubung otomatis ketika sudah berada dalam jangkauan.

Cardo menyediakan Mesh Boost secara gratis melalui pembaruan Over-The-Air (OTA) pada aplikasi Cardo Connect.