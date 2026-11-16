Carel Minta Prabowo Pertimbangkan Aspirasi Daerah dalam Penentuan Cawapres Pengganti Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Papua Carel Simon Petrus Suebu meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan aspirasi daerah dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Carel menilai figur yang akan mendampingi Prabowo harus memahami persoalan daerah, bukan hanya kepentingan politik di Jakarta.

"Kita harus bijaksana. Bukan siapa ganti siapa, tetapi ini kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu, masukan dari daerah penting dan bisa menjadi pertimbangan presiden karena bersumber dari aspirasi masyarakat di bawah," kata Carel dalam keterangannya, Senin (16/11).

Menurutnya, keberpihakan terhadap daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan sosok wakil presiden berikutnya.

Sebab, kata dia tugas wakil presiden bukan hanya mengurus Jakarta, melainkan juga memastikan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia terakomodasi.

"Wapres bukan hanya mengurus Jakarta, tetapi juga Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote," tegasnya.

Carel mengatakan DPD RI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dia mendorong Prabowo mempertimbangkan figur dari unsur pimpinan DPD RI sebagai calon wakil presiden.

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh wapres yang paham cara kerja itu," ujarnya.