Carens EV dan Seltos Dibekali Kia Connect, Akses Kendaraan Makin Praktis

jpnn.com, JAKARTA - Kia Sales Indonesia meluncurkan Kia Connect di The Forum Atrium, Mall Kelapa Gading 3, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Kehadiran teknologi itu akan semakin mudah karena pemilik kendaraan bisa mengendalikan berbagai fitur pintar mobil dan memantau kondisi kendaraan langsung dari ponsel.

Menariknya teknologi bisa dioperasikan sebelum pengguna kembali ke mobi.

Semisal, saat masuk mal dan ragu apakah pintu mobil sudah terkunci, pemilik bisa mengeceknya lewat aplikasi tanpa perlu kembali ke parkiran.

VP Operation Kia Sales Indonesia Harry Yanto mengungkapkan pemilik mobil bisa menyalakan AC dari ponsel sebelum memasuki ke mobil.

“Biasanya pemilik baru bisa menyalakan AC setelah masuk ke mobil. Dengan Kia Connect, kabin bisa mulai didinginkan selagi kita masih jalan menuju parkiran," katanya.



Kia Connect disiapkan untuk keempat trim The all-new Carens EV dan The all-new Seltos GT Line.

Kia Connect hadir dengan lebih dari 85 fitur pintar. Layanan itu tersedia di keempat trim The all-new Carens EV dan The all-new Seltos GT Line.

Lewat ponsel, pemilik bisa mengecek kondisi mobil, mengendalikan sejumlah fungsi dari jarak jauh, dan menerima notifikasi.