Cari ABK Hilang di Laut Jawa, Basarnas Kerahkan Kapal Cepat

jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang anak buah kapal (ABK) Kapal Putra Bugis bernama Baco (50) dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banjarmasin mengerahkan Tim SAR Gabungan menggunakan kapal cepat Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk mencari korban.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator (SMC) I Putu Sudayana mengatakan korban yang merupakan warga Muara Kintab, itu dilaporkan hilang sekitar pukul 02.00 WITA, ketika kapal sedang melakukan aktivitas pengangkatan jaring, setelah sebelumnya mengalami muntah-muntah dan diperintahkan nakhoda untuk beristirahat.

Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban justru melanjutkan aktivitas menuju bagian buritan kapal, tetapi tidak ditemukan ketika sejumlah ABK melakukan pengecekan setelah proses pengangkatan jaring selesai. Pihak kapal melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban.

Kantor SAR Banjarmasin menerima laporan kehilangan korban dari Fajar Gunawan selaku keluarga pada Kamis pukul 06.50 WITA. Kemudian, Kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan tujuh personel Pos SAR Kotabaru pada pukul 07.10 WITA untuk melakukan pencarian di lokasi kejadian.

Tim SAR menempuh perjalanan sekitar 118 mil laut dengan rencana singgah di Desa Kintab, sebelum melanjutkan perjalanan sejauh 55 mil laut menuju lokasi pencarian.

I Putu mengatakan tim membawa Kapal RIB, peralatan penyelamatan perairan, alat komunikasi, Aqua Eye, peralatan selam, serta perlengkapan pendukung lainnya untuk menunjang pencarian korban.

Operasi SAR tersebut melibatkan Pos SAR Kotabaru, Pos TNI AL Kintab, serta nelayan setempat yang membantu memperluas informasi dan jangkauan pencarian di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik awal korban hilang.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dan nelayan setempat untuk mengoptimalkan pencarian, termasuk memperluas informasi mengenai kemungkinan posisi korban di sekitar perairan tempat kapal melakukan aktivitas pengangkatan jaring,” ujar I Putu di Banjarmasin, Kamis (5/11). (antara/jpnn)