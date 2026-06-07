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Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night

Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night
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Orange Groves di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night. Foto: PIK2

jpnn.com, TANGERANG - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menawarkan agenda akhir pekan yang bisa dinikmati masyarakat luas.

Pada Minggu ini (7/6/2026), Orange Groves PIK2 menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night.

Acara tersebut menghadirkan pengalaman menikmati senja, kuliner, hingga pelepasan lentera di atas air.

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Pengunjung Light of Hope bisa datang sejak sore. Mereka dapat berjalan santai di area Orange Groves, menikmati suasana tepi air, mencoba beragam kuliner, lalu menyaksikan lentera-lentera menyala saat malam tiba.

Cari Agenda Hari Ini di PIK2? Orange Groves Punya Vesak Lantern Night

Kegiatan yang digelar PATRIA DPD DKI Jakarta itu dimulai pukul 15.00 WIB. Acaranya berlangsung hingga malam hari.

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Meski menjadi bagian dari momentum Waisak, Vesak Lantern Night tidak hanya ditujukan untuk umat Buddha.

Masyarakat umum juga dapat hadir untuk menikmati suasana, melihat rangkaian acara, atau ikut melepas lentera.

Orange Groves di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi lokasi Light of Hope: Vesak Lantern Night. Simak selengkapnya di sini.

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