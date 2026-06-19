Cari Agenda Inspiratif di PIK2? Ada 5 Instalasi Arsitektur dalam Pameran Life is Pattern di IDD

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Design District (IDD) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menjadi lokasi pameran unik. Pada 19-22 Juni 2026, ada pameran WBook: Life Is Pattern di pusat desain dan furnitur terbesar di Indonesia itu.

Ekshibisi di Townhall IDD itu bisa menjadi jawaban bagi warga yang mencari agenda akhir pekan di PIK2. Pameran yang setiap hari buka mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB itu gratis untuk umum.

W_ menghadirkan lima instalasi arsitektur imersif yang dibuat oleh Mamo Studio, Bobos Design, Nelson Architect, Paulus Setyabudi, dan RAD+ar Architect.

Setiap instalasi yang dipamerkan menawarkan pendekatan berbeda dalam menerjemahkan gagasan tentang pola atau pattern.

Di WBook: Life Is Pattern, pengunjung tidak hanya diajak melihat karya visual, tetapi juga merasakan bagaimana bentuk, material, tekstur, dan susunan ruang dapat membangun pengalaman tertentu.

Pameran tersebut menjadi bagian dari peluncuran buku Life is Pattern. Buku ini mendokumentasikan perjalanan Stepanus Wijaya sebagai founder W_ yang selama lebih dari 10 tahun mengeksplorasi pola melalui arsitektur, interior, material, dan teknologi.

W_ memandang pola bukan sebatas unsur dekoratif. Pola juga hadir dalam cara manusia menciptakan gagasan, membangun relasi, serta memahami perjalanan hidup.

Untuk memperkaya pembahasan, buku tersebut memuat percakapan dengan lima arsitek Indonesia, yakni Adi Purnomo dari Mamo, Reza Wahyudi dari Bobos, Paulus Setyabudi, Nelson Tugiyanto Liaw, dan Antonius Richard.