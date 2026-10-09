Cari Aman Academy: Anak Muda Turun Tangan Jadi Penggerak Keselamatan di Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Urusan keselamatan di jalan raya sering kali dianggap angin lalu. Namun, suasana di Astra Motor Safety Riding Center Semarang pada 6–8 Oktober lalu terasa berbeda.

Ada antusiasme yang hangat ketika ratusan pelajar dan guru berkumpul untuk satu misi: mengubah cara pandang generasi muda tentang keselamatan berkendara.

Lewat ajang Cari Aman Academy 2026, PT Astra Honda Motor (AHM) memboyong 570 peserta dari 38 sekolah binaan se-Indonesia.

Mengusung tema “The Next Change Makers, Jago Cari Aman Biar Happy”, ajang ini bukan sekadar kompetisi gaya-gayaan, melainkan wadah mencetak pionir budaya tertib berlalu lintas.

Para peserta diuji secara menyeluruh, mulai dari pemahaman teori (Knowledge), ketangkasan manuver slalom hingga keseimbangan di atas Honda BeAT (Skill), hingga cara mengemas pesan edukasi agar relevan bagi teman sebaya (Creativity).

Sentuhan emosional terasa kuat saat Deca Auliya Putri, siswi SMK Islam Krembung, Jawa Timur, menyabet penghargaan Agent Award.

Deca mengaku perjalanan ini mengubah cara pandangnya secara personal.

"Awalnya saya cuma ingin belajar berkendara yang benar. Namun, lewat kompetisi ini, saya sadar kalau kami sebagai pelajar punya peran buat jadi contoh," tutur Deca.