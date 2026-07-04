Cari Bocah Tenggelam, Tim SAR Gabungan Sisir Sungai Tembesi
jpnn.com - JAMBI - Seorang bocah laki-laki berusia delapan tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Tembesi Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Korban diketahui bernama Muhammad Fajri Setiawan, warga RT 05 RW 02, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Tim Basarnas Jambi melalui SAR gabungan yang terdiri dari Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Bungo bersama instansi terkait dan masyarakat, melakukan operasi SAR mencari bocah tersebut. "Tim saat ini masih terus melakukan pencarian," kata Humas Basarnas Jambi M Luthfi di Jambi Jumat (3/7).
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sore (2/7) sekitar pukul 15.30 WIB. Kejadian bermula saat korban bersama rekan-rekannya pergi untuk mandi di aliran Sungai Tembesi Pauh.
Namun, di tengah aktivitas tersebut, korban mendadak tenggelam dan hilang terseret arus sungai.
Upaya pencarian awal sempat langsung dilakukan oleh pihak polsek setempat serta warga sekitar. Namun, hingga malam hari korban belum berhasil ditemukan.
Laporan resmi mengenai kondisi membahayakan manusia ini diterima oleh Pos SAR Bungo pada Jumat (3/7).
Merespons laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jambi menggerakkan tujuh personel Rescue dari Pos SAR Bungo menuju lokasi kejadian dengan menempuh jarak sekitar 102 km dengan waktu perjalanan kurang lebih 3,5 jam.
Tim rescue tiba di lokasi dengan membawa alat lengkap, seperti Rescue Car Hilux, Luxury Craft Rubber (LCR)/perahu karet, serta peralatan medis, evakuasi, dan komunikasi.
Tim Basarnas Jambi melalui SAR gabungan terus bergerak mencari bocah tenggelam di Sungai Tembesi Pauh, Jambi.
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