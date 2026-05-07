Cari Info Anggota Keluarga di Bus ALS? Hubungi Posko DVI Polda Sumsel di Nomor Ini

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Pihak Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Polda Sumsel) menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kecelakaan maut yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki BBM.

Insiden yang terjadi di kawasan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Rabu (6/5) kemarin sekitar pukul 12.39 WIB mendapat perhatian serius.

Tabrakan keras antara kedua kendaraan ini memicu ledakan dan kebakaran hebat yang melahap habis bus serta truk tangki di lokasi kejadian.

Hingga laporan terbaru diterima, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, tiga orang mengalami luka bakar serius, dan satu orang mengalami luka ringan.

Sebanyak 16 kantong jenazah saat ini menjalani proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri yang dipusatkan di RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, Bid Dokkes Polda Sumsel.

Kecelakaan melibatkan satu unit Bus ALS bernomor polisi BK-7778-DL yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Rupit dan satu unit truk tangki PT Seleraya yang datang dari arah berlawanan, dari Rupit menuju Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, bus ALS yang dikemudikan A diduga berupaya menghindari lubang jalan dan mengambil jalur kanan.

Pada saat bersamaan, truk tangki yang dikemudikan Y bersama seorang penumpang datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan frontal tidak dapat dihindarkan.