Cari Kerja di Bandung, Pemuda Asal Tasikmalaya Malah Jadi Korban Kejahatan

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria asal Tasikmalaya bernama Muhamad Syafiq (18 tahun), menjadi korban kejahatan jalanan saat hendak mencari kerja di Jalan Babakan Priangan, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026) pukul 08.20 WIB.

Peristiwa ini berawal saat korban tengah mencari alamat untuk melamar kerja di kawasan tersebut. Namun dirinya tidak mengetahui secara pasti tempat yang dituju.

Korban pun bertemu dua orang pria saat sedang dalam pencarian alamat. Dua orang itu lalu berniat untuk mengantar korban ke tempat yang akan dituju.

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"Namun setelah di Jl. Babakan Priangan, korban disuruh oleh pelaku untuk mengambil laundry setelah korban turun," kata Kanit Reskrim Polsek Regol, Iptu Budi saat dikonfirmasi, Jumat (4/9).

Niat tersebut hanyalah akal bulus untuk mengelabui korban. Dua pria itu ternyata hendak mencuri sepeda motor dan handphone korban.

"Setelah korban turun, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban," tuturnya.

Melihat motornya dibawa kabur dua orang tidak dikenal, korban pun berteriak meminta pertolongan.

Pelaku sempat terjatuh dan meninggalkan sepeda motor korban.