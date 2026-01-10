menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Bangka Belitung » Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat

Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat

Cari Nelayan Hilang di Perairan Karang Berang-Berang, Basarnas Pangkalpinang Kerahkan Tim Penyelamat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Gabungan melakukan pencarian nelayan hilang kontak di Perairan Berang-Berang Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (10/1/2026) ANTARA/HO/Humas Basarnas Pangkalpinang

jpnn.com - PANGKALPINANG - Seorang nelayan bernama Adnan Sahid (67) dilaporkan hilang kontak saat melaut di perairan Karang Berang-Berang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kota Pangkalpinang Mikel Rachman Junika mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima Basarnas Kota Pangkalpinang, nelayan ini berangkat melaut untuk mencari ikan menggunakan perahu kayu menuju fishing ground di perairan Karang Berang-Berang, Kamis (8/1) pukul 16.00 WIB.

Biasanya, korban yang merupakan warga Desa Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, itu sudah kembali ke darat pada keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga:

Namun, hingga Jumat petang (9/1), korban tidak kunjung pulang. Rekan sesama nelayan sempat melakukan upaya pencarian mandiri di sekitar lokasi, namun hasilnya nihil.

Selanjutnya, pihak keluarga yang khawatir atas keselamatan korban, melaporkan kejadian tersebut ke Kansar Pangkalpinang untuk meminta bantuan SAR. 

Atas laporan ini, Basarnas langsung memberangkatkan satu tim rescue dari Unit Siaga SAR (USS) Mentok menuju lokasi kejadian pada koordinat duga 2°10'4.19"S 105°21'31.59"E.

Baca Juga:

"Semalam kami menerima informasi tersebut dan langsung menerjunkan Tim SAR untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban," katanya di Pangkalpinang, Sabtu (10/1).

Dalam pencarian itu, Basarnas Kota Pangkalpinang mengerahkan penyelamat.  "Pencarian hari ini difokuskan dengan metode penyisiran di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat (RIB)," ungkapnya.

Cari nelayan hilang di perairan Karang Berang-Berang, Bangka Barat, Basarnas Pangkalpinang mengerahkan tim penyelamat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI