menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Cari Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, KNKT Terjunkan 3 Investigator

Petugas berupaya mengevakuasi penumpang yang terjebak di dalam gerbong KRL Commuterline yang tertabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto/sgd

jpnn.com - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menerjunkan tim investigasi lapangan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan kereta di Bekasi, Senin (27/4) malam.

”Sejak tadi malam (Senin), tiga orang investigator kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi,” demikian keterangan KNKT, Selasa (28/4) ini.

”Investigasi akan dilanjutkan. Jika nanti ada informasi yang dapat disampaikan, akan segera kami umumkan,” demikian keterangan lembaga tersebut.

Diketahui, kecelakaan terjadi di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin malam, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.

Vice President Corcomm PT KAI Anne Purba menyebut tujuh orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan kereta tersebut.

"Ada tujuh penumpang kami yang sudah dinyatakan memang meninggal," kata dia kepada awak media, Selasa ini.

Anne melanjutkan sebanyak 81 orang juga dievakuasi dari lokasi kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

KNKT hingga kini belum bisa mengungkap dugaan awal kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, karena investigator masih bekerja di lapangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI