Cari Remaja Terseret Arus di Pantai Carita Banten, Tim SAR Terus Bergerak

jpnn.com - PANDEGLANG - Seorang remaja terseret arus saat berenang di Pantai Kondominium Lippo, Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (12/3) sore.

Saat ini, Tim SAR melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan laut atas nama Raka Mudiawan (14), warga Rajeg, Kabupaten Tangerang, itu.

"Kami menerima laporan kecelakaan laut pukul 18.41 WIB dari seorang pelapor bernama Robi," kata Kepala Kantor Basarnas Banten Al Amrad di Pandeglang.

Kejadian kecelakaan laut itu sekitar pukul 17.45 WIB, ketika korban berenang bersama temannya di sekitar lokasi pantai.

Saat berada di perairan, Raka diduga terseret arus dan upaya penyelamatan sempat dilakukan oleh rekannya, namun korban terlepas dan tenggelam.

"Hingga laporan ini diterima, korban masih belum ditemukan," katanya.

Menurut dia, sekarang Tim Rescue dari Unit Siaga SAR Pandeglang yang berjumlah lima personel langsung melakukan pencarian terhadap korban dengan kondisi cuaca di lokasi dilaporkan berawan.

Operasi pencarian akan terus dilakukan untuk menemukan korban secepatnya.