jpnn.com, JAKARTA - Wearable seperti TWS dan smartwatch atau smartband adalah bagian tak terpisahkan dari tren gaya hidup modern.

Selain mendukung rutinitas, wearable juga melengkapi penampilan penggunanya.

Marketing Director Xiaomi Indonesia Andi Renreng menuturkan menjawab tren ini, Xiaomi hadir dengan pilihan wearable canggih seperti Xiaomi Buds 6, Xiaomi Watch S5 46mm, dan Xiaomi Smart Band 10 yang hadir dengan fitur-fitur inovatif, kenyamanan maksimal, dan desain stylish.

“Bagi Xiaomi, inti dari gaya hidup modern adalah bagaimana inovasi teknologi memungkinkan kita untuk menjalani setiap aktivitas dengan lebih seamless,” ujar Andi.

Dia menyebut seluruh wearables Xiaomi, termasuk Xiaomi Buds 6, Xiaomi Watch S5 46mm, dan Xiaomi Smart Band 10 telah dirancang agar dapat mendukung masyarakat Indonesia untuk Live Right, Live Smart.

“Xiaomi Buds 6 adalah TWS dengan pengalaman audio premium untuk menemani pengguna menjalani berbagai aktivitas dengan lebih nyaman,” ujar Andi.

Dia menjelaskan pengalaman audio premium tersebut hadir berkat dukungan Hi-Res Audio, sehingga pengguna bisa menikmati detail-detail suara pada lagu yang kerap tak terdengar dari speaker atau TWS biasa.

Ditambah dengan dukungan Snapdragon Sound, Xiaomi Buds 6 juga memungkinkan pengguna menikmati lossless audio untuk mendengarkan lagu-lagu favorit dengan lebih puas.