Cari Warga Hilang Terseret Ombak di Lombok Tengah, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Seorang warga asal Desa Montong Ajan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rustam (45), dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Torok Aik Belek. "Tim SAR Gabungan bersama warga sedang melakukan pencarian hari ini," kata Camat Praya Barat Daya Husnan saat di lokasi kejadian di Lombok Tengah, Sabtu (7/3).

Husnan menjelaskan peristiwa ini bermula ketika korban bersama anaknya dan warga lainnya turun ke laut di Pantai Torok Aik Belek untuk mencari nyale (cacing laut) yang dipercaya merupakan jelmaan Putri Mandalika pada Sabtu dini hari.

Setelah sekian lama mencari nyale menggunakan jaring, ember dan lampu senter, anaknya melihat korban terseret arus ombak di pantai tersebut. "Pertama kali korban dilihat anaknya terseret arus ombak," katanya.

Atas kejadian yang menimpa Rustam, anak korban langsung memberi tahu warga lainnya yang saat itu juga sedang mencari nyale dan memberitahu Kepal Dusun.

Tim SAR Gabungan dari TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta nelayan sedang melakukan pencarian dengan menyisir wilayah pantai setempat. "Untuk sekarang warga sedang melakukan pencarian bersama Tim SAR gabungan," katanya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kemunculan dua bibit siklon tropis di Samudera Hindia berpotensi memicu cuaca ekstrem di NTB pada 3 hingga 8 Maret 2026.

"Saat ini dinamika atmosfer menunjukkan aktivitas yang signifikan di sekitar wilayah NTB," kata Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Satria Topan Primadi.

Satria mengatakan pihaknya mengidentifikasi keberadaan bibit siklon tropis 90S di Samudera Hindia sebelah selatan Pulau Jawa dan bibit siklon tropis 93S di Samudera Hindia sebelah barat Australia.