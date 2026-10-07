menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Cari WN Korsel Hilang di Gili Trawangan, Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian

Cari WN Korsel Hilang di Gili Trawangan, Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian

Cari WN Korsel Hilang di Gili Trawangan, Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Gabungan memperluas area pencarian dan menambah armada utama guna mencari Cheon Yuri (31), warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan, yang dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/10/2026). ANTARA/SAR Mataram

jpnn.com - MATARAM - Seorang warga negara Korea Selatan Cheong Yuri (31) dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/10).

Tim SAR gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk melanjutkan upaya pencarian terhadap korban.

Tim SAR Gabungan bahkan memperluas area pencarian warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan.

Baca Juga:

Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal I Gusti Komang Aryadana mengatakan bahwa strategi pencarian pada hari kedua difokuskan baik di permukaan maupun di bawah permukaan air.

"Pada hari kedua ini, Kantor SAR Mataram mengerahkan tambahan alat utama (alut) berupa Rigid Buoyancy Boat (RBB) yang diberangkatkan langsung dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat," ujarnya, Rabu (7/10).

Tambahan alut tersebut dikerahkan untuk memperkuat proses pencarian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Unit Siaga SAR Bangsal bersama potensi SAR setempat.

Baca Juga:

Selain penyisiran di permukaan perairan menggunakan RBB, perahu karet, dan perahu nelayan, tim juga memaksimalkan pencarian di bawah permukaan air melalui penyelaman.

Dia menyebutkan hingga Rabu siang, personel dari Kantor SAR Mataram, Unit Siaga SAR Bangsal, serta ABK KN 220 Mataram telah melaksanakan penyelaman sebanyak dua kali di sekitar area titik terakhir korban terlihat.

WN Korsel dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Gili Trawangan, Tim SAR Gabungan perluas area pencarian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI