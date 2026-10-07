Cari WN Korsel Hilang di Gili Trawangan, Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian

jpnn.com - MATARAM - Seorang warga negara Korea Selatan Cheong Yuri (31) dilaporkan hilang saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/10).

Tim SAR gabungan masih terus berjibaku di lapangan untuk melanjutkan upaya pencarian terhadap korban.

Tim SAR Gabungan bahkan memperluas area pencarian warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan.

Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal I Gusti Komang Aryadana mengatakan bahwa strategi pencarian pada hari kedua difokuskan baik di permukaan maupun di bawah permukaan air.

"Pada hari kedua ini, Kantor SAR Mataram mengerahkan tambahan alat utama (alut) berupa Rigid Buoyancy Boat (RBB) yang diberangkatkan langsung dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat," ujarnya, Rabu (7/10).

Tambahan alut tersebut dikerahkan untuk memperkuat proses pencarian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Unit Siaga SAR Bangsal bersama potensi SAR setempat.

Selain penyisiran di permukaan perairan menggunakan RBB, perahu karet, dan perahu nelayan, tim juga memaksimalkan pencarian di bawah permukaan air melalui penyelaman.

Dia menyebutkan hingga Rabu siang, personel dari Kantor SAR Mataram, Unit Siaga SAR Bangsal, serta ABK KN 220 Mataram telah melaksanakan penyelaman sebanyak dua kali di sekitar area titik terakhir korban terlihat.