Carlo Ancelotti Blak-blakan Soal Neymar, Kondisinya Ternyata
jpnn.com - Nama Neymar lagi-lagi tidak masuk dalam daftar pemain Timnas Brasil pilihan Carlo Ancelotti.
Tim Samba dijadwalkan menghadapi dua laga uji coba internasional pada FIFA Matchday Maret 2026.
Brasil akan melakoni pertandingan melawan Prancis di Boston pada 26 Maret, lalu menghadapi Kroasia di Orlando pada 31 Maret.
Absennya Neymar memicu tanda tanya besar.
Pasalnya, sang bintang sempat tampil penuh selama 90 menit saat memperkuat Santos menghadapi Corinthians di kompetisi domestik.
Namun, performa yang belum maksimal tampaknya menjadi pertimbangan utama.
Ancelotti pun tak menutup-nutupi alasan di balik keputusan tersebut.
"Neymar saat ini belum sepenuhnya fit, sehingga kami tidak memasukkannya ke dalam skuad."
