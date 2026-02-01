Carlos Alcaraz Pukul Novak Djokovic di Final Australian Open 2026

jpnn.com - MELBOURNE - Tunggal putra nomor satu dunia dari Spanyol Carlos Alcaraz menjadi juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan Novak Djokovic pada partai final dengan skor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 di Melbourne, Minggu (1/2) sore WIB.

Itu gelar pertama Australian Open buat Alcaraz, sekaligus menggagalkan upaya Djokovic meraih gelar ke-25 grand slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

Kemenangan tersebut juga membuat Alcaraz (22 tahun) menjadi petenis putra termuda yang menyelesaikan Career Grand Slam atau mengangkat trofi di keempat turnamen mayor pada era tenis modern atau open.

Pada laga tersebut, setelah set pembuka yang didominasi Djokovic dengan penampilan agresif, Alcaraz mencoba menguasai permainan dari baseline untuk mengendalikan pertandingan final Australian Open pertamanya.

Dia mematahkan servis lawannya dua kali dalam perjalanan menuju set kedua dan tampak kembali ke performa terbaiknya di set ketiga.

Djokovic berjuang keras di set keempat, menangkis enam break point untuk mempertahankan servisnya di gim kedua. Namun, petenis berusia 38 tahun yang tak terkalahkan dalam sepuluh final Australian Open sebelumnya itu tidak mampu membalas dan mempertahankan catatan sempurnanya.

Baca Juga: Kejadian Dramatis Sebelum Semifinal Australian Open 2026

Alcaraz mematahkan servis Djokovic secara telak di gim ke-12 set keempat untuk memastikan kemenangan dalam waktu tiga jam dua menit.

Alcaraz kini menjadi juara tujuh kali Grand Slam, menyamai catatan sesama mantan petenis nomor satu dunia John McEnroe dan Mats Wilander dalam daftar sepanjang masa.