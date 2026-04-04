Carlos Pena Bilang Persebaya Vs Persita Bakal Seperti Ini
jpnn.com - SURABAYA - Juru Taktik Persita Carlos Pena memprediksi pertandingan timnya melawan Persebaya pada pekan ke-26 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (4/4) malam berjalan ketat.
“Setelah hampir satu bulan sejak laga terakhir, akhirnya tiba waktunya bagi kami untuk bertanding kembali dan pertandingan nanti akan berlangsung ketat pastinya,” kata Carlos di Stadion GBT Surabaya, Jumat (3/4).
Menurut dia, Persebaya merupakan tim yang bagus meskipun kalah telak dari Borneo FC pada laga sebelumnya.
“Menurut saya, itu bukan wajah Persebaya yang sebenarnya,” katanya.
Carlos menilai Persebaya unggul dalam transisi permainan cepat, terutama saat bermain di kandang dengan dukungan suporter yang besar.
Persebaya tidak pernah mudah bagi tim mana pun saat bermain di kandang.
Persebaya Surabaya menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-26 Super League malam ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
