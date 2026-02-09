Carpenter’s Bakehouse Bawa Teknik Pastry Klasik Prancis ke Jakarta
jpnn.com - Carpenter’s Bakehouse resmi membuka outlet pertama di tengah lanskap industri toko roti Jakarta yang kian kompetitif.
Toko roti ini hadir membawa pendekatan berbeda, yakni mengedepankan ketepatan proses dan penguatan standar pada teknik dasar viennoiserie klasik Prancis.
Kategori viennoiserie yang menjadi fokus utama toko, merujuk pada produk pastry Prancis berbasis adonan berlapis dan mentega.
Pembuatannya, menuntut ketepatan teknik yang tinggi, mulai dari proses fermentasi hingga tahap laminasi adonan yang kompleks.
Alex Sutanto, baker yang membangun karier awalnya di dapur fine dining Amerika Serikat menjadi sosok di balik Carpenter’s Bakehouse.
Alex tercatat pernah bekerja di restoran ternama seperti The French Laundry dan Bouchon.
Pengalaman internasional tersebut membentuk cara pandang Alex terhadap pengolahan makanan secara mendalam.
Baginya, aspek presisi, disiplin, dan konsistensi bukanlah sekadar nilai tambah, melainkan fondasi utama dalam setiap karya yang dihasilkan.
Carpenter’s Bakehouse resmi membuka outlet pertama, yang mengedepankan standar teknik pastry klasik Prancis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menyamar Jadi Insinyur, WN China Ternyata Diam-diam Mencuri Data Militer
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 4 Februari, Pagi Sebagian Sudah Hujan
- Kurir 40 Kg Sabu-Sabu dari Aceh ke Jakarta Dituntut Hukuman Mati
- Data Resmi: Inflasi Tahunan Jakarta Cukup Tinggi
- Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Sama dengan Kota-kota Besar Lainnya
- Prakiraan Cuaca Jakarta & Sejumlah Kota Besar Hari Ini 30 Januari, Pasti Anda Sudah Tahu