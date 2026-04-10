Carry On Fest 2026 Digelar Hari Ini, Diramaikan Tenholes Hingga Booze & Glory
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Carry On Fest 2026 akan digelar di PFN Heritage, Jakarta Timur pada hari ini, Jumat (10/4).
Carry On Fest 2026 bakal dimeriahkan oleh band punk asal Inggris, Booze & Glory yang tengah menggelar tur ke Indonesia.
Pemilik album Trouble Free itu menjalani rangkaian tur bertajuk Indonesia Tour 2026 pada April 2026 ke sejumlah kota.
Booze & Glory memulai tur pada 10 April 2026 di Jakarta, 11 April di Bandung, 12 April di Sleman, 17 April di Solo, 18 April di Kediri, dan 19 April 2026 di Surabaya, dan lainnya.
Selain kehadiran Booze & Glory, Carry On Fest tahun ini juga siap dihebohkan oleh musisi dalam negeri.
Antara lain, Joy Monkey, No One Rules, The Freshcut, Monkey Boots, Straight Answer, Tenholes, The Clove & The Tobacco, Over Distortion.
Carry On Fest yang diadakan oleh Rumah Bergerak akan dimulai dari siang hari, tepatnya open gate pada 13.40 WIB hingga malam.
Tiket Carry On Fest 2026 masih tersedia di lokasi dengan harga Rp 200 ribu (early entry), dan Rp 250 ribu (on the spot). (ded/jpnn)
Redaktur & Reporter : Dedi Yondra
