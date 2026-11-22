Cartenz Tactical & Satgas Rajawali Kembangkan Tas Sesuai Kebutuhan Personel di Lapangan
jpnn.com, JAKARTA - Cartenz Tactical dan anggota Satgas Rajawali 4 berkolaborasi merancang Tas Satgas Rajawali dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna serta berbagai kebutuhan yang dihadapi selama menjalankan tugas.
Dalam proses tersebut, Cartenz Tactical berperan sebagai pihak pengembang yang menerjemahkan kebutuhan dan masukan anggota menjadi penyesuaian rancangan.
Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan aspek fungsionalitas, kenyamanan dan ketahanan menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan perlengkapan.
Letkol Inf Samsul Trian Nugraha menjelaskan kesiapan perlengkapan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas prajurit.
Menurut Letkol Inf Samsul, kondisi penugasan yang dinamis menuntut setiap personel untuk selalu siap menghadapi berbagai situasi.
Oleh karena itu, perlengkapan yang digunakan perlu mampu mendukung kebutuhan operasional, kenyamanan, efektivitas, serta keselamatan personel.
Keterlibatan Cartenz tidak hanya berkaitan dengan penyediaan produk, tetapi juga mencakup proses pengembangan desain berdasarkan masukan pengguna.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan bersama, mulai dari kapasitas penyimpanan, kenyamanan penggunaan, kesesuaian material, hingga fleksibilitas rancangan dalam mendukung mobilitas personel.
Melalui proses tersebut, Cartenz melakukan penyesuaian terhadap rancangan awal dengan mempertimbangkan kebutuhan yang disampaikan anggota Satgas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rilis Kampanye Terbaru, STACCATO Siap Temani Langkah ke Undangan Spesial
- Charles & Keith Merilis Koleksi Kapsul 2026: Terinspirasi dari Suasana Senja
- Koleksi Paralux Hadirkan Inovasi Desain dan Keberlanjutan untuk Pelancong
- Gandeng Muklay, Digimap Hadirkan 2 Merchandise Eksklusif, Sebegini Harganya
- Vierlin Luncurkan Koleksi Tas Kekinian yang Nyaman dan Timeless
- Rahasia Merche Makin Eksis di Industri Fesyen Tanah Air