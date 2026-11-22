jpnn.com, JAKARTA - Cartenz Tactical dan anggota Satgas Rajawali 4 berkolaborasi merancang Tas Satgas Rajawali dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna serta berbagai kebutuhan yang dihadapi selama menjalankan tugas.

Dalam proses tersebut, Cartenz Tactical berperan sebagai pihak pengembang yang menerjemahkan kebutuhan dan masukan anggota menjadi penyesuaian rancangan.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan aspek fungsionalitas, kenyamanan dan ketahanan menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan perlengkapan.

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Letkol Inf Samsul Trian Nugraha menjelaskan kesiapan perlengkapan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas prajurit.

Menurut Letkol Inf Samsul, kondisi penugasan yang dinamis menuntut setiap personel untuk selalu siap menghadapi berbagai situasi.

Oleh karena itu, perlengkapan yang digunakan perlu mampu mendukung kebutuhan operasional, kenyamanan, efektivitas, serta keselamatan personel.

Keterlibatan Cartenz tidak hanya berkaitan dengan penyediaan produk, tetapi juga mencakup proses pengembangan desain berdasarkan masukan pengguna.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan bersama, mulai dari kapasitas penyimpanan, kenyamanan penggunaan, kesesuaian material, hingga fleksibilitas rancangan dalam mendukung mobilitas personel.