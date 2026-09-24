Cartrack Rilis Dashcam Berbasis AI, Bisa Pantau Perilaku Sopir saat di Jalan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Cartrack Technologies Indonesia melakukan inovasi baru dengan meluncurkan AI Dashpro di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis (24/9).

AI Dashpro adalah kamera dasbor atau dashcam yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memantau prilaku pengemudi atau sopir saat menggunakan kendaraan.

Head of Sales Cartrack Technologies Indonesia Enrico Putra Mustamu mengungkapkan saat ini perangkat tersebut hanya diperuntukan untuk pengusaha logistik dan maining.

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Menurut dia, perangkat itu diklaim bisa mengetahui prilaku pengendara saat berada di balik kemudi secara real time.

"Pengemudi yang menghabiskan delapan jam atau lebih setiap hari di jalan pada akhirnya akan terekam dengan alat ini," kata Enrico saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis.

Selain itu, perangkat ini bisa mendeteksi saat pengemudi kelelahan, distraksi, dan jarak dengan kendaraan lain yang tidak aman.

Dengan dukung AI, alat ini bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi industri logistik truk, tetapi juga pengguna kendaraan.

Enrico menyebut AI Dashpro bisa memberikan peringatan seperti suara kepada pengemudi.