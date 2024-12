Casa Cuomo Ristorante & Lounge Raih Penghargaan Internasional Berturut-turut

jpnn.com, JAKARTA - Casa Cuomo Ristorante & Lounge, destinasi utama di Jakarta untuk masakan Italia klasik yang elegan mengumumkan pencapaiannya dalam daftar bergengsi “2025 Top 50 Best Italian Restaurants in the World” oleh 50 Top Italy, menduduki peringkat ke-27 di antara restoran Italia terbaik di dunia.

Prestasi ini menandai tahun kedua berturut-turut Casa Cuomo mendapatkan penghargaan serupa, setelah sebelumnya berada di peringkat ke-29 secara global pada tahun 2024.

Pengakuan ini menegaskan komitmen Casa Cuomo terhadap keunggulan, memperlihatkan dedikasi untuk menghadirkan cita rasa warisan klasik masakan Italia ke Indonesia sekaligus mengangkat posisi kuliner Tanah Air di panggung dunia.

Dikenal karena menggabungkan tradisi Italia dengan sentuhan modern yang elegan, Casa Cuomo merupakan wujud nyata dari warisan kuliner Chef Salvatore Cuomo.

Dengan filosofi La Mia Casa e Sua Casa, yang berarti My House is Your House, Casa Cuomo menyambut tamu layaknya keluarga, menawarkan pengalaman bersantap dengan perpaduan kehangatan tradisional Italia dan sentuhan elegan modern, tercermin dalam desain interior yang sophisticated serta presentasi hidangan yang artistik.

Masakan klasik Italia tetap menjadi pusat perhatian, dengan resep-resep warisan yang diracik menggunakan bahanbahan premium untuk menghadirkan cita rasa khas Italia yang berkelas.

“Kami bangga diakui sebagai salah satu dari Top 50 Best Italian Restaurants di dunia selama dua tahun berturut-turut. Prestasi ini adalah bukti dari semangat dan keterampilan yang terlihat dalam setiap hidangan di Casa Cuomo, serta dedikasi tim kami dalam menghadirkan pengalaman pengalaman bersantap yang tak terlupakan,” ujar Chef Owner Casa Cuomo Chef Salvatore Cuomo.

Chef Salvatore Cuomo menambahkan guna mempertahankan pengakuan ini, tim CASA CUOMO akan terus menyempurnakan penawaran, mulai dari memilih bahan-bahan premium hingga meningkatkan kualitas pelayanan.