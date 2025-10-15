CASA Indonesia Perkenalkan DESIGN:JAKARTA di Art Jakarta 2025

jpnn.com, JAKARTA - CASA Indonesia menghadirkan VIP Lounge by DESIGN:JAKARTA di ajang Art Jakarta 2025 dengan dukungan Toshiba Japandi.

Untuk pertama kalinya, DESIGN:JAKARTA diperkenalkan melalui karya kolaboratif KIAT Architect dan FFFAAARRR yang memadukan dua karakter desain berbeda.

Ruang ini bukan sekadar fasilitas eksklusif, tetapi menjadi titik temu bagi tokoh seni, desainer, dan kolektor selama pameran berlangsung.

Kehadiran VIP Lounge by DESIGN:JAKARTA juga menandai peluncuran intellectual property terbaru CASA Indonesia yang memperkuat posisi MRA Media di bidang desain dan gaya hidup, sekaligus memposisikan Jakarta sebagai pusat kreativitas di Asia Tenggara.

Head of Content CASA Indonesia, Putra Tjokroadisoerjo, mengatakan bahwa Art Jakarta selalu menjadi panggung penting bagi kolaborasi lintas disiplin.

“Inilah momentum tepat memperkenalkan DESIGN:JAKARTA sebagai IP baru CASA Indonesia. Kami ingin menciptakan ruang intim dan eksklusif yang menghubungkan dunia seni, desain, dan arsitektur,” ujarnya.

Lounge ini menampilkan konsep dualitas desain melalui dua zona berbeda. KIAT Architect menonjolkan harmoni antara ruang dalam dan luar, dengan elemen alami seperti kolom berlumut dan cahaya “matahari palsu”.

Sementara FFFAAARRR mengeksplorasi perjalanan desain kursi sebagai simbol keseimbangan antara nostalgia dan modernitas.