Casa Montana PIK2 Tawarkan Hunian Minimalis Dekat Bandara, Cicilan Mulai Rp 5 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 kembali menghadirkan pilihan hunian baru lewat Casa Montana, klaster yang mengusung desain minimalis modern dan difokuskan untuk keluarga muda.

Konsepnya memadukan ruang fungsional, nuansa natural, dan fasilitas lengkap dalam satu kawasan.

Casa Montana berada di area Pasadena seluas kurang lebih 528 hektare dan diperkuat koridor hijau sekitar 10 hektare.

Di dalamnya tersedia jalur jogging dan sepeda, community garden, outdoor gym, area bermain anak, fresh market, hingga ruang santai seperti healing shelter yang memberi suasana layaknya hutan kota.

Fasilitas skala kota turut melingkupi kawasan ini. Penghuni dapat mengakses supermarket Grand Lucky, rumah sakit, universitas, boutique SOHO, Pasadena Business Hub, hotel, serta ratusan fasilitas lain yang sudah beroperasi di PIK2.

Keberadaan fasilitas itu menjadi nilai tambah bagi keluarga yang ingin aktivitas harian lebih efisien.

Akses menuju kawasan juga tergolong mudah. Casa Montana dapat ditempuh sekitar 20 menit dari Bandara Soekarno–Hatta tanpa melewati tol.