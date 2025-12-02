menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Casa Montana PIK2 Tawarkan Hunian Minimalis Dekat Bandara, Cicilan Mulai Rp 5 Juta

Casa Montana PIK2 Tawarkan Hunian Minimalis Dekat Bandara, Cicilan Mulai Rp 5 Juta

Casa Montana PIK2 Tawarkan Hunian Minimalis Dekat Bandara, Cicilan Mulai Rp 5 Juta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Casa Montana PIK2 menawarkan hunian minimalis dekat Bandara Soekarno-Hatta, cicilan mulai Rp 5 juta. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan PIK2 kembali menghadirkan pilihan hunian baru lewat Casa Montana, klaster yang mengusung desain minimalis modern dan difokuskan untuk keluarga muda.

Konsepnya memadukan ruang fungsional, nuansa natural, dan fasilitas lengkap dalam satu kawasan.

Casa Montana berada di area Pasadena seluas kurang lebih 528 hektare dan diperkuat koridor hijau sekitar 10 hektare.

Baca Juga:

Di dalamnya tersedia jalur jogging dan sepeda, community garden, outdoor gym, area bermain anak, fresh market, hingga ruang santai seperti healing shelter yang memberi suasana layaknya hutan kota.

Fasilitas skala kota turut melingkupi kawasan ini. Penghuni dapat mengakses supermarket Grand Lucky, rumah sakit, universitas, boutique SOHO, Pasadena Business Hub, hotel, serta ratusan fasilitas lain yang sudah beroperasi di PIK2.

Keberadaan fasilitas itu menjadi nilai tambah bagi keluarga yang ingin aktivitas harian lebih efisien.

Baca Juga:

Akses menuju kawasan juga tergolong mudah. Casa Montana dapat ditempuh sekitar 20 menit dari Bandara Soekarno–Hatta tanpa melewati tol.

Casa Montana PIK2 Tawarkan Hunian Minimalis Dekat Bandara, Cicilan Mulai Rp 5 Juta

Kawasan PIK2 kembali menghadirkan pilihan hunian baru lewat Casa Montana, klaster yang mengusung desain minimalis modern.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI