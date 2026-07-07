Casa Montana PIK2 Usung Konsep Nature Back to The City, Hadirkan Rumah Menempel Eco Green Corridor

jpnn.com - JAKARTA - Casa Montana PIK2 hadir dengan mengusung konsep Nature Back To The City”.

Konsep ini diterapkan melalui perpaduan desain rumah modern minimalis dengan akses terhadap lingkungan hijau di sekitarnya.

Banyak sekali keluarga ingin tinggal di rumah yang dekat dengan taman, tetapi tidak semua kawasan perumahan memberi akses langsung ke ruang terbuka yang bisa dipakai sehari-hari.

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Casa Montana PIK2 mencoba menawarkan pengalaman itu. Klaster di kawasan Pasadena PIK2 ini berdampingan dengan Eco Green Corridor seluas sekitar 10 hektare yang disiapkan sebagai ruang aktivitas luar ruangan bagi penghuni.

Di area hijau itu tersedia jogging track, bicycle track sepanjang kurang lebih 5 kilometer, outdoor gym, thematic garden, children’s playground, hingga picnic lawn. Fasilitas tersebut membuat aktivitas akhir pekan tidak selalu harus dilakukan di pusat perbelanjaan.

Orang tua bisa mengajak anak bersepeda pada pagi hari. Sore hari, keluarga dapat berjalan santai atau piknik ringan di kawasan terbuka. Ruang hijau ini juga memberi pilihan aktivitas bagi penghuni yang ingin tetap aktif tanpa meninggalkan area perumahan.

Pilihan unit di Casa Montana PIK2 terdiri dari tipe Alpha, Beta berukuran 3,5 x 9 meter, Gamma 4 x 9 meter, Theta 5 x 9 meter, Omega 5 x 9 meter, dan Bizhome 5 x 9 meter. Tersedia hunian dua hingga tiga lantai untuk menyesuaikan kebutuhan keluarga.

Tipe Bizhome memberi fungsi tambahan bagi pembeli yang ingin menjalankan usaha dari rumah.