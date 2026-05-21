Casemiro Dikabarkan akan Direkrut Inter Miami, Bakal Bermain Bersama Messi

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Brasil, Casemiro dikabarkan akan direkrut klub Major League Soccer (MLS) Inter Miami pada bursa transfer musim panas ini. Mantan pemain Manchester United itu akan bergabung dengan status bebas transfer. Casemiro berpeluang bermain bersama Lionel Messi yang sudah bergabung dengan Inter Miami sejak 2023.

Menurut laporan ESPN pada Kamis, negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah berada pada tahap lanjut. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya telah mengumumkan akan meninggalkan MU setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026.

Bila kesepakatan tercapai, Casemiro akan bergabung dengan Inter Miami pada jendela transfer kedua MLS yang berlangsung 13 Juli hingga 2 September 2026. Ketertarikan Inter Miami terhadap Casemiro sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun.

Selain klub milik David Beckham tersebut, LA Galaxy dan klub Arab Saudi Al-Ittihad juga sempat menunjukkan minat merekrut gelandang bertahan Timnas Brasil itu. Laporan tersebut menyebut Inter Miami dan LA Galaxy termasuk klub yang menghubungi Casemiro sejak Maret lalu, meski saat itu belum ada tawaran resmi yang diajukan.

Meski Casemiro mendapat sejumlah peminat, Inter Miami disebut menjadi pilihan utama sang pemain untuk melanjutkan kariernya. Namun, upaya merekrut Casemiro tidak sepenuhnya mudah bagi Inter Miami. Klub asal Florida itu saat ini tidak memiliki slot Designated Player (DP) yang tersedia karena sudah diisi Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame.

Situasi tersebut membuat Inter Miami harus mencari skema lain apabila ingin mendatangkan Casemiro dengan kontrak non-DP. Selain itu, mereka juga perlu menyelesaikan persoalan discovery rights dengan LA Galaxy.

Dalam regulasi MLS, setiap klub diperbolehkan memasukkan maksimal lima pemain ke dalam daftar discovery. Klub yang lebih dahulu mendaftarkan pemain memiliki hak prioritas untuk membuka negosiasi transfer.

LA Galaxy dilaporkan memegang discovery rights atas Casemiro, sehingga Inter Miami tidak bisa langsung mengontrak sang pemain tanpa terlebih dahulu bernegosiasi dengan klub asal Los Angeles tersebut.