Casemiro: Timnas Brasil Masih Butuh Neymar

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang Tim Nasional Brasil Casemiro mengatakan bahwa Brasil tidak bisa mengabaikan pemain seberkualitas seperti Neymar.

Menurut Casemiro, Timnas Brasil masih membutuhkan Neymar untuk Piala Dunia 2026, meski masa depan sang bintang terus diselimuti keraguan akibat cedera dan penurunan kebugaran dalam beberapa tahun terakhir.

Berbicara kepada Globo, Casemiro menilai Neymar tetap pemain terbaik yang pernah dia lihat ketika berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal.

“Bila dia bugar secara fisik dan mental, dia yang terbaik sejauh ini. Saya penggemar besarnya,” ujar Casemiro pada Kamis (13/11).

Karier Neymar beberapa tahun terakhir memang penuh rintangan.

Setelah enam musim Neymar naik-turun bersama Paris Saint-Germain akibat cedera, kariernya makin terpuruk setelah mengalami sobek ligamen ACL dan meniskus lutut kiri saat membela Brasil pada Oktober 2023, baru beberapa laga sejak bergabung dengan Al Hilal dalam transfer senilai 90 juta euro.

Kontrak Neymar di Arab Saudi akhirnya diputus pada Januari 2025, hanya 18 bulan setelah bergabung, dengan catatan tujuh penampilan dan satu gol.

Neymar juga masih kesulitan mencapai kebugaran terbaik di Santos, ketika klub masa kecilnya ini tengah berada dalam ancaman degradasi.