Cassandra Lee Cerita Soal Karakter dan Tantangan di Film Orang Sebelah

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cassandra Lee berbagi cerita mengenai karakter diperankannya dalam film Orang Sebelah.

Di film tersebut, perempuan 25 tahun itu dipercaya untuk memerankan sosok gadis bernama Eveline yang memiliki karakter kuat dan mandiri.

Menurutnya, Eveline digambarkan sebagai sosok perempuan yang tegas dan pemberani.

Eveline harus memikul tanggung jawab besar sebagai penopang keluarga sejak sang ibu meninggal dunia.

"Kalau Eveline, karakternya dia tegas. Dia sebagai apa ya, yang penopang keluarganyalah begitu sejak ibunya meninggal. Dia yang secara tidak langsung harus membawa keluarganya, adiknya Lala. Dia harus mandiri karena bapaknya kerja terus dan hampir enggak pernah ada di rumah," ujar Cassandra Lee di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Selain tegas dan penuh rasa ingin tahu, dia menyebut bahwa Eveline juga dikenal sebagai pribadi yang sangat fokus pada tujuan hidupnya.

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Cassandra Lee mengatakan, karakternya itu merupakan sosok yang tak mudah goyah atau terpengaruh oleh keraguan orang lain ketika sedang mengejar sesuatu.

"Dia sangat pemberani. Dia pemberani, dia tegas, dan dia sifat ingin tahunya tuh ada banget. Dan dia tidak mudah kayak dialihkan apa ya, perhatiannya kali ya, fokusnya begitu. Kalau dia sudah tertuju sama suatu goals, suatu tujuan yang ingin dia sampai di situ, dia enggak akan mudah kayak, 'sudah lu jangan kayak begitu, ini menakutkan banget atau apa,' dia enggak akan kayak, enggak, gue tetap fokus sama tujuan gue di sini," tuturnya.