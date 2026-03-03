Catat, 5 Benda Ini Wajib Anda Bawa Saat Mudik

jpnn.com, JAKARTA - MUDIK merupakan hal yang rutin dilakukan umat muslim Indonesia menjelang lebaran.

Agar perjalanan terasa aman dan menyenangkan, tentu segala persiapan wajib dilakukan.

Seperti cek kesehatan dan barang bawaan. Ada beberapa barang bawaan yang wajib dibawa saat melakukan perjalanan mudik jarak jauh.

Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Obat Antimabuk

Mabuk dalam perjalanan mudik bisa menimpa siapa saja. Jangan lupa obat antimabuk.

Setelah 3-4 jam berkendaraan sebisanya istirahat sejenak. Bila pengemudi mengantuk sebaiknya bergantian, atau berhenti di rest area untuk istirahat.

2. Gadget

Penting untuk memastikan waktu perjalanan yang akan ditempuh.

Untuk itu handphone harus dalam keadaan standby dan jangan lupa bawa charger.