Catat, Anggaran TKD pada 2027 Naik 5,5 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menganggarkan dana senilai Rp 735 triliun untuk transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.

“Pada tahun 2027, (transfer ke daerah) direncanakan sebesar Rp 735 triliun atau meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook (proyeksi) 2026 sebesar Rp 696,9 triliun,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat. (14/8).

Purbaya mengatakan anggaran tersebut khusus untuk transfer ke daerah dan tidak termasuk dana rekonstruksi.

Bendahara Negara itu pun menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi fiskal tiap daerah secara rutin.

Bila pemerintah daerah terlihat mengalami keterbatasan anggaran, Purbaya membuka peluang menyalurkan anggaran tambahan seperti yang dilakukan pemerintah baru-baru ini.

“Nanti kami juga akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kami tambah seperti kemarin. Jadi, itu pendekatan kami,” kata Purbaya.

Kemudian, belanja pemerintah pusat (BPP) ditargetkan sebesar Rp3.362,2 triliun atau tumbuh 3,6 persen dari proyeksi APBN 2026 senilai Rp 3.245,5 triliun.

Jumlah itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.504,7 triliun, turun 7,7 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp 1.630,4 triliun.