Catat, Bakal Ada Ekskul Bela Negara untuk SMA & SMK Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) atau bela negara akan menjadi salah satu pilihan ekstrakurikuler (ekskul) di SMA dan SMK pada 2026 ini.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan telah menyiapkan beberapa aturan terkait ekskul bela negara ini.

"KKRI ini sudah siap untuk dilaksanakan. Harus dikawal pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi,” kata Atip di Jakarta pada Kamis (24/9).

Kemendikdasmen juga telah menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Menengah Nomor 136 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Ekstrakurikuler Korps Kadet Republik Indonesia pada Jenjang Pendidikan Menengah pada tanggal 5 Mei lalu.

Hal tersebut, kata Atip, telah ditindaklanjuti pula dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen sebagai pedoman teknis pelaksanaan.

Karena itu, Atip mengatakan KKRI merupakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan pada tingkat pendidikan menengah yang dapat dijalankan mulai tahun ini.

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Atip menambahkan kehadiran ekstrakurikuler tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kemendikdasmen.

“Kolaborasi ini menunjukkan pembentukan karakter dan kesadaran bela negara merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui sinergi antara pendidikan, keluarga, masyarakat, dan negara,” kata Atip.