Catat, Begini Target Ekonomi RI Pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dapat mencapai 6 persen pada 2026.

Target itu menurut Purbaya sangat realistis, seiring dengan membaiknya arah perekonomian nasional yang terlihat pada akhir 2025.

"Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan triwulan berikutnya. Kami coba walaupun di APBN 5,4 persen ya. Kami coba dorong ke arah 6 persen kalau bisa untuk tahun 2026," kata Purbaya dikutip Jumat (6/1).

Purbaya menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan periode sebelumnya.

Pertumbuhan pada triwulan tersebut berada di kisaran 5,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meskipun masih berada di bawah target yang dipatok yakni di atas 5,5 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2025 sudah berada pada level yang relatif baik dan menandai pembalikan arah ekonomi ke jalur perbaikan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Diambil dari Anggaran Kemenhan

"Pada dasarnya sudah lumayan lah. Kami lihat arah perbalikan ekonomi yang clear," kata dia.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen pada 2026, Purbaya menuturkan pemerintah akan memastikan ketersediaan likuiditas di pasar tetap terjaga agar perbankan dapat berfungsi dengan baik dan dunia usaha tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan.