Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta pada Rabu.

Layanan ini Bertujuan membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di:

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Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

Jakarta Barat: Lobi selatan Mall Ciputra

Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng