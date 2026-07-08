menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026

Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026

Catat, Ini 5 Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
SIM Keliling hari ini. Ilustrasi Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta pada Rabu.

Layanan ini Bertujuan membantu warga dalam memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara yang dimulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di:

Baca Juga:

Jakarta Timur: Lobi depan Mall Grand Cakung

Jakarta Utara: Lobi utama LTC Glodok

Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata

Baca Juga:

Jakarta Barat: Lobi selatan Mall Ciputra

Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Polda Metro Jaya kembali membuka lima layanan SIM keliling pada Rabu, 8 Juli 2026.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI