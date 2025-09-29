Catat, Ini Nomor Telepon Pengaduan MBG Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati mengatakan, pihaknya resmi mengeluarkan nomor telepon pengaduan (hotline) bagi masyarakat, terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Khairul Hidayati menjelaskan nomor telepon pengaduan tersebut mulai melayani aduan dari masyarakat setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.

"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (operator 1) dan 088293800376 (operator 2)," kata Hida dikutip Senin (29/9).

Hida menuturkan menerima aduan hotline tersebut juga berfungsi sebagai pusat informasi.

Masyarakat kata Hida, dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

"Jadi, setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Sarankan MBG di Jabar Dihentikan Sementara

Menurut Hida, transparansi dan partisipasi publik diyakini sebagai kunci keberhasilan MBG, yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menuturkan masyarakat juga bisa mengakses laman "BGN.lapor.go.id" untuk mengirim aduan, keluhan, dan kritik terhadap layanan MBG di daerah mereka.