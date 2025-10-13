Catat! Ini Peta Jalan Pembangunan Kilang Pertamina untuk Genjot Produksi BBM dan LPG

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan proyek pembangunan kilang baru dan merevitalisasi kilang yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Inisiatif proyek yang telah dimulai sejak tahun 2014 ini dikenal sebagai Refinery Development Masterplan Program (RDMP), termasuk pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) dan revitalisasi kilang eksisting.

Vice President Corporate Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan saat ini Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengoperasikan enam kilang yakni Kilang Dumai di Riau, Kilang Plaju Sumatra Selatan, Kilang Balongan di Jawa Barat, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, dan Kilang Kasim di Papua Barat Daya.

"Keenam kilang yang beroperasi saat ini mampu mengolah minyak mentah hingga satu juta barel per hari, dan menghasilkan berbagai jenis produk, BBM, LPG, Avtur, dan Petrokimia," kata Fadjar.

Untuk meningkatkan kapasitas pengolahan kilang, lanjut Fadjar, proyek RDMP telah dijalankan untuk merevitalisasi kilang di Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan.

Upaya untuk pengembangan Kilang Cilacap dan Dumai menjadi kilang hijau dilakukan untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan seperti Pertamina Renewable Diesel (RD), Pertamax Green dan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Melalui Kilang Plaju dan Kilang Kasim, Pertamina juga mendukung program pemerintah terkait produksi Biosolar B40. Fadjar menjelaskan, tahun 2019, Pertamina telah menyelesaikan proyek Pertamina Langit Biru Cilacap.

Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas BBM menjadi lebih ramah lingkungan.