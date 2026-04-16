Catat! Ini Tanggal Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
jpnn.com - Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengungkap sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus ada kemungkinan dilaksanakan pada 29 April 2026.
Hal demikian seperti disampaikan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam konferensi pers setelah menerima berkas kasus penyiraman dari Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kamis (16/4).
Mulanya, Fredy menuturkan bahwa pihaknya punya waktu sehari memeriksa berkas perkara yang sudah diterima dari Oditurat Militer II-07 Jakarta.
"Misalnya ada perbaikan atau kekurangan, kami kembalikan lagi kepada Oditurat Militer untuk dilengkapi,” kata dia di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, pihak pengadilan setelah memeriksa berkas, akan menentukan jadwal sidang perdana perkara penyiraman air keras.
Fredy menyebut pihaknya kemungkinan menggelar sidang perdana perkara penyiraman air keras pada 29 April setelah menyesuaikan waktu peradilan lain.
"Tanggal perkiraan, ya, sudah bisa kami sampaikan, sementara kami akan gelar di Rabu, sidang perdana Rabu tanggal 29 April 2026," lanjutnya.
Fredy juga memastikan pengadilan akan menghadirkan seluruh terdakwa kasus penyiraman dalam sidang perdana.
Pengadilan Militer II-08 Jakarta bakal menghadirkan seluruh terdakwa kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus dalam sidang perdana pada 29 April.
- TNI Gelar Sidang Perdana Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus 2 Pekan Lagi
- Oditur Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Ternyata...
- Berkas Perkara Penyiraman Andrie Yunus Masuk Pengadilan Militer, Pelaku Dijerat Pasal Penganiayaan
- Ray Rangkuti Soroti Menguatnya Peran Militer di Ruang Sipil Hingga Operasi Intelijen di Kasus Andrie Yunus
- Berkas Perkara Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Pengadilan Militer Besok
- Aktivis Mahasiswa Desak Penyiram Air Keras Andrie Yunus Diseret ke Peradilan Umum