Catat, Janji Menkeu Baru kepada Bu Sri Mulyani

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal telah dijalankan oleh pendahulunya Sri Mulyani Indrawati.

“Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru. Saya tidak akan seperti itu pendekatannya,” kata Purbaya dikutip Selasa (9/9).

Menurut Purbaya, dia lebih akan mengoptimalkan sistem yang sudah ada dan mempercepat mesin yang sudah berjalan.

Dia pun yakin tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi menjadi Menkeu mennggantikan Sri Mulyani, karena percaya diri sudah memiliki pengalaman yang memadai terkait fiskal.

Sebagai contoh, pada saat krisis COVID-19 tahun 2020 dan 2021, Purbaya mengaku berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat.

“Bukan dari anggaran saja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu,” ujarnya lagi.

Selain itu, dia juga pernah membantu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008, dan ditunjuk menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) pada era Jokowi.

“Jadi kalau dibilang saya tidak punya pengalaman (fiskal), salah besar,” kata dia lagi.