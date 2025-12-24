Catat, Kampus Bakal Diwajibkan Ada Mata Kuliah Koperasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan akan mewajibkan mata kuliah koperasi di perguruan tinggi.

Hal itu dilakukan Brian, sebagai bagian dari strategi memperkuat peran koperasi dalam perekonomian nasional.

“Kami ingin memasukkan nilai-nilai koperasi dalam beberapa mata kuliah wajib di perguruan tinggi, termasuk ekonomi Pancasila,” kata Brian dikutip Rabu (24/12).

Baca Juga: Dapur Umum Kampus di Aceh Siapkan 500 Porsi Makan Perhari untuk Mahasiswa Terdampak

Brian menjelaskan rencana kerja sama tersebut menjadi bagian dari MoU antara Kemendiktisaintek dan Kementerian Koperasi dalam rangka penguatan peran koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

Dia menambahkan pihaknya juga berkomitmen menghidupkan kembali koperasi mahasiswa (kopma) dan koperasi universitas sebagai percontohan bagi lahirnya koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Selain itu, ia menyebut program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik maupun kegiatan universitas lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih sehingga mahasiswa tingkat akhir dan dosen bisa menjadi pendamping koperasi di daerah.

Baca Juga: Bonnie Triyana Dorong BRIN dan Kampus Garap Riset Mitigasi untuk Peta Bencana Dinamis

Dengan lebih dari 4.000 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, Brian optimistis langkah ini akan menjadi kegiatan bersama yang positif dan memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.(antara/jpnn)