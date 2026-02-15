Catat, Karnaval Dugderan Digelar Besok, Pemkot Semarang Siapkan Rekayasa Lu Lintas
jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang akan menggelar tradisi Dugderan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan pada Senin (16/2), besok.
Acara kirab budaya itu melibatkan ribuan peserta dan dipadati warga.
Pemkot Semarang menyiapkan rekayasa serta pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas.
Dalam tradisi dugderan tersebut, selain prosesi pemukulan bedug, pawai budaya juga menampilkan berbagai komunitas dan kesenian yang selalu menjadi daya tarik utama dan menyedot perhatian masyarakat.
Kirab akan bergerak dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Semarang (Kauman), kemudian dilanjutkan ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).
Sepanjang rute diperkirakan akan terjadi kepadatan. Sebab, warga memadati lokasi untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut.
Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Semarang bersama Satlantas Polrestabes Semarang akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas mulai pukul 12.00 WIB hingga kegiatan selesai.
Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pemuda hingga kawasan Kauman akan dialihkan sementara mengikuti pergerakan rombongan kirab.
Pemkot Semarang akan menggelar tradisi Dugderan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan pada Senin (16/2), besok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemkot Semarang Beri Penghargaan KH Sholeh Darat, Perkuat Kesadaran Sejarah Masyarakat
- Libur Panjang Imlek - Munggahan, Ditlantas Polda Jabar Petakan Titik Rawan Macet
- Gerak Cepat, Pemkot Semarang Siapkan Relokasi 15 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jangli
- Wali Kota Agustina Lantik 42 Duta Pancasila Kota Semarang, Berharap Jadi Benteng Ideologi
- Periksa Kesehatan 1.200 Pekerja dalam Lima Hari, Pemkot Semarang Cetak Rekor MURI
- Imlek Semawis 2026 Tampilkan Harmoni Budaya dan Toleransi Warga Kota Semarang